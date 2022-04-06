Musikiye ömrünü veren emekli astsubay binlerce öğrenci yetiştirdi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yaşayan emekli astsubay Hüseyin Erbay, gönül verdiği Türk Sanat Müziğine 120 eser kazandırıp, kurduğu korolarda ve halk eğitimi merkezlerinde binlerce öğrenci yetiştirdi.

Çocukluğunda Sivrihisar ilçesindeki evlerinde pilli radyolardan dinlediği eserler sayesinde musikiye merak salan 74 yaşındaki Erbay, bugün adı Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu olan Bursa Işıklar Askeri Lisesinden 1965'te mezun oldu.

Askeri öğrencilik yıllarında törenlerde şarkılar seslendiren Erbay, ilk tayin yeri Ankara'da sanat müziği eğitimi aldı. Görev yaptığı Erzurum, Eskişehir, Kilis ve diğer kentlerde oluşturduğu korolarda 30 bin öğrenci yetiştiren Erbay, Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezinde 1975'te kurduğu korodaki şeflik görevini sürdürüyor.

Erbay'ın, Türk Sanat Müziğine kazandırdığı 120 beste arasından "Sana binbir özlemle döneceğim demiştim", "Verdiğimiz o sözleri ettiğimiz yeminleri", "Bir güzele ömür verdin delisin sen delisin" gibi tanınmış eserleri bazı ses sanatçıları tarafından konserlerde icra ediliyor, radyo ve televizyonlarda yayınlanıyor.

Eskişehir'de bir sokak ile çocuk parkına adı verilen evli ve iki çocuk babası Erbay, eserlerini öğrencilerinden oluşan koroyla seslendirip kayıt altına alarak gelecek kuşaklara aktarmak istiyor.

Gittiği her yere sanat tutkusunu taşıdı

Şef ve bestekar Hüseyin Erbay, AA muhabirine, 7 yaşından itibaren radyodan Türk Sanat Müziği dinlediğini belirterek, bu alanda eğitim almayı hayal ettiğini ancak ailesinin isteği üzerine askeri okula gittiğini söyledi.

İlk görev yerinin Genelkurmay Başkanlığı karargahı olduğunu ifade eden Erbay, şöyle konuştu:

"Ankara'da yaptığı araştırmalar sonucu Birleşmiş Türk Müziği Sanatçıları Derneğinin dershanesine kayıt oldum. Orada Türk müziği eğitimi aldım. 1971 yılında tayinim Erzurum'a çıktı. 4 yıl görev yaptığım Erzurum Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosunu kurdum. Erzurum ve çevre illerde konserler verdik. O dönemlerde en büyük hedefim Eskişehir'de Türkiye'nin en kaliteli korosunu kurup yetiştireceğim öğrencileri iyi yerlerde görmekti. 1975 yılında Eskişehir'e tayin oldum. Hemen Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu'nu kurdum. Allah'a şükür aralıksız 47 yıldır da bu koroyu yönetiyorum."

"Eserlerimin çoğu TRT sanatçıları tarafından seslendiriliyor"

Erbay, Eskişehir, Kilis ve Bursa'nın İnegöl ilçesinde de korolar oluşturduğunu, TRT korosuna 12 öğrenci kazandırdığını anlattı.

Kurduğu yetişkin ve çocuk koroları, verdiği ud dersleriyle musikiye daha çok öğrenci kazandırmak için 1985'te astsubaylıktan emekliliğini istediğini dile getiren Erbay, şu bilgileri paylaştı:

"Korolarda yaklaşık 30 bin öğrenci yetiştirdim. İlham geldiği zaman da besteler yapıyorum. Şimdiye kadar 120 Türk Sanat Müziği bestem var. Bunların 89'u TRT'nin denetiminden geçti. Eserlerimin çoğu TRT sanatçıları tarafından halen seslendiriliyor. Özel radyo ve televizyonlarda eserlerim okunuyor. 15 kadarını da TRT'ye göndermek için bekletiyorum. Birçok beste yarışmasından da çeşitli ödüller aldım. Evimdeki odamda besteler yapıyorum. O eserin radyolarda ve televizyonlarda seslendirilmesi öyle güzel ki anlatılmaz. 57 yıldır Türk Sanat Müziğinin içindeyim. Anılarımı yazmak istiyorum. Yetiştirdiğim öğrencilerimden oluşturacağım kadroyla eserlerimi seslendirmeyi hedefliyorum. Türk Sanat Müziği için elim ayağım tutuncaya kadar öğrenci yetiştireceğim. En büyük idealim Türk musikisinin hak ettiği yere gelmesidir."