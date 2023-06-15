Muş'ta lise öğrencileri şehrin tarihini tuvallere işledi

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, tuvale işledikleri resimlerle Muş'un tarihini tanıtıyor. Öğrenciler, şehirdeki tarihi yapıların korunması için çalışmalar yapıyor ve açacakları sergiyle vatandaşlara tanıtacak.

Alpaslan diyarının tarihi tuvallere işleniyor

Muş'ta lise öğrencileri şehrin tarihini tuvallere işledikleri resimlerle tanıtıyor

MUŞ Anadolu'nun kapılarının açıldığı Alparslan diyarı kadim şehir Muş'ta eğitim gören Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, tuvale işledikleri resimlerle şehrin tarihini tanıtıyor.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, tuvallerine işledikleri tarihi mekanlar ile şehrin tarihi ve kültürel yapısına dikkat çekiyor. Öğrenciler, şehirde birçok medeniyetten kalma tarihi yapı dokularının korunması için tuvale işledikleri resimlerle tarihi eserlerin korunmasına dikkat çekiyor. 6 aylık çalışmayla birçok eseri resmeden öğrenciler, yaptıkları çalışmaları açacakları sergiyle vatandaşlara tanıtacak.

Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Öğretmeni Turan Sur, ilin tanıtımı için böyle bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Öncelikle ilimizin çok kadim bir tarihi var. Bu noktada tarihi mekanları çok fazla. Öğrencilerimizin tarihlerini tanıma ve ilimizi tanımaları için bu faaliyeti yaptık. Bu faaliyetleri yaparken köy köy, kasaba kasaba gezerek öğrencilerimizin tarihi mekanlar önünde çizimlerini yapmalarını sağladık. Bu faaliyetlerle hem ilimizin tanıtımına katkıda bulunduk hem de gençlerimizin okulumuzun yapısına uygun öğrencilik faaliyetini yapmasını sağladık" dedi.

Resim bölümü öğrencisi Burak Karakaya ise "Muşumuzu ve okulumuzu tanıtmak için tuvallerimizi alarak tarihi mekanların çizimlerini yaptık. Hasbet Kalesi, Murat Köprüsü ve Mercimek Kale Höyüğünde çalışmalar yaptık. Buradaki amacımız ilimizi ve kültürümüzü tanıtmaktır. Bugün tarihi mekanların resimlerini çizerek ilimizin tanıtımında katkıda bulunduk" şeklinde konuştu.