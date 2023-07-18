Muş'ta çocuklara Sultan Alparslan ve Malazgirt Savaşı anlatıldı

Muş Alparslan Üniversitesi, Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında çocuklara Sultan Alparslan ve Malazgirt Savaşı'nın önemi anlatıldı. 50 çocuk, Malazgirt ilçesindeki tarihi mekanları gezdi ve bilgilendirildi. Malazgirt Savaş alanını tespit etmeye yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Muş'ta, çocuklara Sultan Alparslan ve Malazgirt Savaşı'nın önemi anlatıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi, Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında 50 çocuk, Malazgirt ilçesindeki tarihi mekanları gezdi.

Akademisyenler tarafından bilgilendirilen çocuklar, 1071 Malazgirt Zafer Anıtı ve Avşin köyünde bulunan arkeolojik kazı alanını gezdi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, AA muhabirine, Malazgirtli çocuklara yönelik gezi programı planladıklarını söyledi.

Malazgirt'in önemini çocuklara aktarmak istediklerini belirten Alican, "İlk önce Malazgirt Meslek Yüksekokulumuzdaki proje laboratuvarlarında çocuklarımıza hem arkeolojinin ne olduğunu hem de Sultan Alparslan'ı ve Malazgirt Savaşı'nı anlattık. Bunlar çok önemli şeyler. Bizi dinleyen çocuklarımız ömür boyu bunu unutmayacaklar. Kendilerine sorular sorduk, bilenlere hediyeler verdik. Aslında bu yaşadıkları coğrafyanın büyüklüğünü anlattık. Tarihte büyük kırılmaya sebep olmuştur. Tarihin en önemli olaylarından birinin yaşandığı bir coğrafya olduğunu, burada omuzlarında çok ciddi bir mirasın olduğu ve bir tarihi kültüre sahip olduklarını anlatmak istedik." dedi.

Kazıya bilimsel danışmanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik de Malazgirt Savaş alanını tespit etmeye ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yürüttükleri projenin eğitim boyutunun da olduğunu anlatan Çevik, şunları kaydetti:

"İki yıldır yürüttüğümüz çalışmalar bize çeşitli ipuçları verdi, daha da netleştirmeye çalışıyoruz. Malazgirtlilere bu büyük tarihsel hadisenin içinde yaşadığı bilincini anlatmak adına bir gezi ve eğitim programı yürütüyoruz. Bu tip projelerde sadece arkeolojik ve geçmişin izlerini yakalamak adına değil, aynı zamanda bölge insanına, ilk ve ortaokul öğrencilerinden başlayarak, bu bilincin bir aidiyet duygusu yaratması gerektiğini düşünüyoruz. Çocukların bu çalışmaları yerinde görerek bizzat hissetmelerini istedik."

Çocuklardan Selami Yıldırım da "Bugün Malazgirt'teki tarihi mekanları ve kazı alanını gezdik. İlk defa kazı çalışmasını canlı gördüm. Bize sorular sordular ve dergiler dağıttılar. Ardından Malazgirt Anıtı'nı gezdik. Kazı alanı gördüm ve çok beğendim." dedi.