Muş Alparslan Üniversitesi'nde öğrencilerin yıl sonu sergisi açıldı

Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun Grafik Tasarımı Programı ve El Sanatları Bölümü öğrencilerince düzenlenen yıl sonu serginin açılışı gerçekleştirildi.

1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde, tezhip tasarım, çini, seramik, takı tasarım, ahşap oymacılığı, ebru sanatı, özgün baskı, temel sanat eğitimi derslerinde yapılan yaklaşık 400 eser sergilendi.

Serginin açılışını yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, sanatın insanlar için kıymetli olduğunu söyledi.

Gelecek dönemlerde hem sanatla ilgili üniversitedeki bölümleri büyütmeyi hem de güzel sanatlar fakültesi kurmayı planladıklarını anlatan Alican, şöyle konuştu:

"Bu program bunun için ilk adım olur. Sanata önem veriyorum. Birbirimize yakın olalım ve destekleyelim. Bu işleri daha ileri nasıl götürebiliriz diye fikirlerinize ihtiyacımız var. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Lütfen fikir ve düşüncelerinizi eksik etmeyin. Özellikle öğrencilerimizi uluslararası arenalarda iş yapan, takdir gören ve adı anılan insanlar olarak görmek istiyorum. Bu anlamda elimizden ne geliyorsa esirgemeyeceğimizi de bilmenizi istiyorum."