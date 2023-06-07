Muratpaşa Belediyesi, Ressam Nihat Kahraman'ın 'Renklerle Senfoni' Sergisini Açtı

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, ressam Nihat Kahraman'ın 'Renklerle Senfoni' isimli sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, 26 Haziran'a kadar ücretsiz gezilebilecek.

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, ressam Nihat Kahraman'ın "Renklerle Senfoni" isimli sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültür merkezinde sezonun son sergisi açıldı.

Ressam Nihat Kahraman'ın eserlerinin yer aldığı "Renklerle Senfoni" isimli serginin küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu üstlendi.

Serginin açılışına, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal ve sanatseverler katıldı.

Kahraman, açılışta yaptığı konuşmada, sergiyi Antalya'da sanatseverlerin beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Başkan Uysal da, sergiye ilgi gösterenlere teşekkür ederek, "Şehrimize renk kattınız. Sanatçımıza ve şehrimizin sahipleri sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

Sergi 26 Haziran'a kadar ücretsiz gezilebilecek.