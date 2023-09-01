Muratpaşa Belediyesi'nden unutulmaz bir gece

Muratpaşa Belediyesi'nin, kentin dünyaca ünlü falez sahil bandında bulunan Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda düzenlendiği yaz konserleri serisi 'Falez Dinletileri', 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğiyle sona erdi.

Büyük Taarruzun 101'inci yıl dönümü anısına düzenlenen etkinlikte belediyenin salon ve halk dansları topluluklarıyla gitar orkestrası bir araya geldi. 'Süper Ay'ın aydınlattığı falezlerdeki etkinliğe kent sakinleri büyük ilgi gösterdi. Kamp sandalyesini, minderini alan Antalyalılar, unutamayacakları bir gece yaşadı. Etkinlikte dans toplulukları folklordan Latin danslarına çeşitli örnekler sergilerken yan flütlerin eşlik ettiği gitar orkestrası da yerli ve yabancı sevilen şarkıları seslendirdi.