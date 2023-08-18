Muratpaşa Belediyesi Çocuklara Yaz Kursları Düzenliyor

Muratpaşa Belediyesi'nin çocukların yaz tatilinde kaliteli zaman geçirmeleri için düzenlediği kültür ve sanat kursları 5 ayrı merkezde devam ediyor. Seramik ve heykel kurslarının yapıldığı Şirinyalı Sanat Merkezi'nde çocukların yaratıcılıkları gelişirken aynı zamanda sosyalleşmelerine de katkı sağlanıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin çocukların yaz tatilinde kaliteli zaman geçirmeleri için düzenlediği kültür ve sanat kursları 5 ayrı merkezde devam ediyor. Seramik ve heykel kurslarının yapıldığı Şirinyalı Sanat Merkezi'nde çocukların yaratıcılıkları gelişirken aynı zamanda sosyalleşmelerine de katkı sağlanıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin çocukları bilgisayar başından kaldıran, cep telefonlarını bir kenara bıraktıran yaz kursları devam ediyor. Çini ve Seramik Eğitmeni Zeynep Esra Amcaoğulları, 7-18 yaş aralığında öğrencilerin kurs gördüğü merkezde çocukların hayal güçlerinin gelişmesine katkı sağlamayı ve sosyal ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Amcaoğulları, "Biraz olsun ekrandan koptukları için çok mutluyuz" dedi.

Sanat merkezinin öğrencilerinden 11 yaşındaki Arda Ekici, eğlenceli vakit geçirdiğini belirterek, "Bardaklar tabaklar veya çeşitli süsler yapabiliyorum. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz" diye konuştu.