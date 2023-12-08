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Muratpaşa Belediyesi Antalya Lokantası'nı Hizmete Açtı

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Muratpaşa Belediyesi, kadın kooperatiflerince hazırlanan coğrafi tescilli yemeklerin bulunduğu Antalya Lokantası'nı hizmete açtı. Lokantada kentin lezzetleri ve yöresel ürünlerin yanı sıra meze, ana yemekler ve atıştırmalıklar da bulunuyor.

Muratpaşa Belediyesinin, kadın kooperatiflerince hazırlanan coğrafi tescilli yemeklerin bulunduğu "Antalya Lokantası"nı hizmete açtığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda yeni bütçe içi işletmesi "Antalya Lokantası"nın hizmete girdiği belirtildi.

Açıklamada, kadın kooperatiflerince hazırlanan menüde, kentin coğrafi tescilli lezzetleri olan piyaz, koşma simidiyle servis edilen paça çorbası, Alanya'nın hülüklü çorbası ve kabak tatlısının da bulunduğu kaydedildi.

Menüsünde meze, ana yemekler ve atıştırmalıkların da bulunduğu lokantada ev yapımı mantı, erişte gibi yöresel kooperatif ürünlerinin de seçenek olarak sunulduğu aktarılan açıklamada, her gün 09.00-24.00 saatlerinde açık olan işletmenin, kahvaltıdan akşam yemeğine uygun fiyatlarla hizmet verdiği bildirildi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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