Murat Karahan ve Alessandro Safina Harbiye'de buluşuyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ile İtalyan tenor Alessandro Safina, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. Konserde sanatçılara Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan ile Alessandro Safina aynı sahneyi paylaşacak.

Sanatçılar, 26 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Alla Turca'nın organize ettiği konserde, sanatçılara Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Karahan, "Nazende", "Sabahlar Uzak", "My Way" ve "Caruso" adlı eserin de aralarında bulunduğu 14 parçadan oluşan bir repertuvarı seslendirecek. Safina ise "Da Troppo Tempo", "Luna" ve "Bile Bile" parçalarını yorumlayacak.

Sanatçılar "Santa Lucia" ile "Non ti Scordar di me" şarkılarında düet yapacak.