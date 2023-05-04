Murat Karahan, AKM Tiyatro Sahnesi'nde konser verdi

DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli opera sanatçılarından olan ve dünyanın birçok büyük opera sahnesinde ülkemizi başarıyla temsil eden, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan, dün akşam AKM Tiyatro Sahnesi'nde konser verdi.