Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin fragmanı yayınlandı
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Anadolu rock müzisyeni Murat Göğebakan'ın yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyacak olan 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' filminin fragmanı izleyiciyle paylaşıldı. Filmin yönetmenliğini Ali Ayyıldız üstlenirken, Burak Sevinç, Tuvana Türkay ve Hande Soral gibi isimler oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Anadolu rock müzisyeni Murat Göğebakan'ın yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyacak "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filminin fragmanı izleyiciyle paylaşıldı.
Filmin halkla ilişkiler ve iletişim hizmetlerini yürüten şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Aralık'ta vizyona girecek filmin detaylı fragmanı resmi YouTube kanalında yayınlandı.
Yönetmenliğini Ali Ayyıldız'ın üstlendiği filmin senaryosu Ali Ayyıldız, Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak'ın imzalarını taşıyor.
Kral FM'in medya sponsorluğundaki filmde Göğebakan'ı canlandıran Burak Sevinç'e, Tuvana Türkay ve Hande Soral eşlik ederken, filmin oyuncu kadrosunda Merve Kansu, Necmi Yapıcı, Feride Çetin, Levent Tülek, Durukan Çelikkaya, Faruk Pakiş ve Güney Kılınç yer alıyor.