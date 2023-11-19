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Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin fragmanı yayınlandı

Anadolu rock müzisyeni Murat Göğebakan'ın yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyacak olan 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' filminin fragmanı izleyiciyle paylaşıldı. Filmin yönetmenliğini Ali Ayyıldız üstlenirken, Burak Sevinç, Tuvana Türkay ve Hande Soral gibi isimler oyuncu kadrosunda yer alıyor.