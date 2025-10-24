Haberler

Murat Çetin'in Atık Parçalarla Filistin Direnişine Sanatla Destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de motor ustası Murat Çetin, atık araç parçaları kullanarak Gazze'deki direnişi simgeleyen iki maket robot tasarladı. Sanatında Filistin halkının yaşadığı zorlukları ve direnişi anlatmayı amaçlayan Çetin, eserleriyle duygusal bir etki yaratmayı hedefliyor.

Düzce'de motor ustası Murat Çetin, araçların atık parçalarını kullanarak Gazze'deki direnişi simgeleyen iki maket robot tasarladı.

Düzce Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan motor tamirhanesinde kullanım ömürlerini tamamlamış atık malzemelerden hayal ürünü küçük objeler ve maket robotlar yapan 53 yaşındaki motor ustası Çetin, Filistin halkının direnişini sanatına yansıtmak istedi.

Yaklaşık 2 aylık çalışma sonucu Çetin, topladığı 500'e yakın atık malzemeden farklı boyutlarda 300'er kilogram ağırlığında, biri elindeki sapanla direnişi simgeleyen diğeri çocuklarına yemek bulmaya çalışan Gazzeli babayı sembolize eden iki maket robot yaptı.

Maket robotlara, Çetin'in iş yerine gelenler ile sosyal medyadaki takipçileri ilgi gösteriyor.

"Filistin'deki direnişe destek olmak için eser ürettim"

Çetin, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıldır atık araç malzemelerinden boyları 1,5 ila 2 metreyi bulan 26, küçük objelerle 100'ü aşkın eser oluşturduğunu söyledi.

Filistin'de yaşananların kendisini çok üzdüğünü ve bunu sanatına yansıtmak istediğini anlatan Çetin, "Son iki çalışmamda Filistin'deki direnişe destek olmak, bu konuya duyarlılık göstermek için eser ürettim. Bir eserimde sapanla ülkesini savunan kişiyle direnişini anlatmaya çalıştım. Diğer eserimde ise açlığı simgeleyen çalışma yaptım. Maketimin birini Filistin kara parçası ve sahil şeridine benzettim. Yani üstten bakıldığında Filistin haritası oluşturdum. Başını yapmadım, gelip görenler 'Daha bitmemiş, başını yapmamışsın' diyorlar. Filistin ne zaman özgürlüğüne kavuşursa o zaman maket robotumun başını yapacağım." ifadelerini kullandı.

Çetin, "Burada eserlerimi görenlerin, akıllarını ve zihinlerini güncel hayattan Filistin'e çekmiş oluyorum. Amacım da oradaki mücadeleyi anlatmaktı. Maketlerimin hikayelerini anlattığımda gözleri doluyor. Bazı müşterilerimiz duygulanıyor. Bu kadar derin düşünceyle nasıl yaptığımı soruyorlar. Bu farklı bir bakış açısıyla yapıldı. Vatandaşların tepkisi olumlu, bu konuda daha da çalışmamı istiyorlar. Tasarladığım bir eser daha olacak." diye konuştu.

Çetin, yaptığı eserleri bir alanda sergileme ve müze oluşturma hayalinin olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Kültür Sanat
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.