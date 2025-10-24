Murat Çetin'in Atık Parçalarla Filistin Direnişine Sanatla Destek

Düzce'de motor ustası Murat Çetin, araçların atık parçalarını kullanarak Gazze'deki direnişi simgeleyen iki maket robot tasarladı.

Düzce Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan motor tamirhanesinde kullanım ömürlerini tamamlamış atık malzemelerden hayal ürünü küçük objeler ve maket robotlar yapan 53 yaşındaki motor ustası Çetin, Filistin halkının direnişini sanatına yansıtmak istedi.

Yaklaşık 2 aylık çalışma sonucu Çetin, topladığı 500'e yakın atık malzemeden farklı boyutlarda 300'er kilogram ağırlığında, biri elindeki sapanla direnişi simgeleyen diğeri çocuklarına yemek bulmaya çalışan Gazzeli babayı sembolize eden iki maket robot yaptı.

Maket robotlara, Çetin'in iş yerine gelenler ile sosyal medyadaki takipçileri ilgi gösteriyor.

"Filistin'deki direnişe destek olmak için eser ürettim"

Çetin, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıldır atık araç malzemelerinden boyları 1,5 ila 2 metreyi bulan 26, küçük objelerle 100'ü aşkın eser oluşturduğunu söyledi.

Filistin'de yaşananların kendisini çok üzdüğünü ve bunu sanatına yansıtmak istediğini anlatan Çetin, "Son iki çalışmamda Filistin'deki direnişe destek olmak, bu konuya duyarlılık göstermek için eser ürettim. Bir eserimde sapanla ülkesini savunan kişiyle direnişini anlatmaya çalıştım. Diğer eserimde ise açlığı simgeleyen çalışma yaptım. Maketimin birini Filistin kara parçası ve sahil şeridine benzettim. Yani üstten bakıldığında Filistin haritası oluşturdum. Başını yapmadım, gelip görenler 'Daha bitmemiş, başını yapmamışsın' diyorlar. Filistin ne zaman özgürlüğüne kavuşursa o zaman maket robotumun başını yapacağım." ifadelerini kullandı.

Çetin, "Burada eserlerimi görenlerin, akıllarını ve zihinlerini güncel hayattan Filistin'e çekmiş oluyorum. Amacım da oradaki mücadeleyi anlatmaktı. Maketlerimin hikayelerini anlattığımda gözleri doluyor. Bazı müşterilerimiz duygulanıyor. Bu kadar derin düşünceyle nasıl yaptığımı soruyorlar. Bu farklı bir bakış açısıyla yapıldı. Vatandaşların tepkisi olumlu, bu konuda daha da çalışmamı istiyorlar. Tasarladığım bir eser daha olacak." diye konuştu.

Çetin, yaptığı eserleri bir alanda sergileme ve müze oluşturma hayalinin olduğunu sözlerine ekledi.