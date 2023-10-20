Murat Cacim'in 'Van' Temalı Fotoğraf Sergisi Devam Ediyor

Fotoğraf sanatçısı Murat Cacim'in Van temalı fotoğraflarının yer aldığı sergi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Sergide, Cacim'in kentin birçok yerinde çektiği portre, doğa, tarihi yerler ve doğal yaşamı anlatan 20 fotoğraf sergileniyor. Sergiye ilgi yoğun olurken, Cacim ve sergiye destek verenlere teşekkür edildi.

Fotoğraf sanatçısı Murat Cacim'in "Van" temalı fotoğraflarının yer aldığı sergi devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde 14 Ekim'de açılan sergide, Cacim'in kentin birçok yerinde çektiği portre, doğa, tarihi yerler ve doğal yaşamı anlatan 20 fotoğraf yer alıyor.

Cacim, yıl boyu çektiği fotoğrafları belli aralıklarla sergilemeye çalıştığını belirtti.

Sergiye ilginin yoğun olduğunu anlatan Cacim, "İlimizin güzelliklerini tanıtmak istiyoruz. Fotoğrafı anlatmak, sevdirmek, ilimizin tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğraf kareleriyle geleceğe aktarmak istiyoruz. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Sergimizi gezenler fotoğrafları çok beğendiklerini ifade ediyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Sergimiz bir hafta daha açık kalacak. Fotoğraf severleri bekliyoruz. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile destek veren herkese teşekkür ederim."

Sergiyi gezmeye gelen emekli Prof. Dr. Metin Balcı ise "Bir programa katılmak üzere Van'a geldim. Sergiyi gezmek istedik. Fotoğrafları inceledik. Murat kardeşimiz fotoğraflarla ilgili bize bilgi verdi. Büyük bir özveriyle çekilmiş fotoğrafları görmek bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Van YYÜ Muradiye Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Dilgeş Baskın da "Tüm fotoğrafların hikayesini dinledik. Büyük bir keyif aldık. Fotoğrafların renk ayarları harika. Ustaca çekilmiş kareler." dedi.