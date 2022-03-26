Muradiye OSB Zeytin Dalı Kısa Film Yarışması ödül töreni yapıldı

MANİSA (AA) - Manisa'da düzenlenen "Muradiye OSB Zeytin Dalı Kısa Film Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Muradiye OSB tarafından Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, organize sanayi bölgelerinin sadece üretim yapılan, mekanik ve otomatik yerler olmadığını söyledi.

OSB'lerin odağında insanın olduğunu vurgulayan Turan, "İnsanların ihtiyacı olan hususların başında da kültür ve sanat faaliyetleri geliyor. Muradiye Organize Sanayi Bölgemiz, gerçekten bu anlamda bir ilki gerçekleştirdi. 4 farklı branşta, ismi de Manisa'mıza özgü ve sembolik bir önemi de var. Tebrik ediyoruz, uzun metrajlı olanını da bekliyoruz." diye konuştu.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık da organize sanayi bölgelerini parsel üreten, arsa tahsis eden yerlerden çıkarıp, topluma sosyal fayda sağlayan kuruluşlar da olabileceğini gösterdiklerini dile getirdi.

Sosyal sorumluluk projeleriyle kültüre ve sanata her zaman destek olduklarını belirten Kıvırcık, "Binlerce kişinin çalıştığı sanayi bölgelerimizi, buradaki çalışanlarımızı daha fazla kültür ve sanatla buluşturmalıyız. Bugün burada bunu sağlamanın mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

Yarışmanın jüri üyelerinden oyuncu Mehmet Usta ise yarışmanın devamının gelmesini temenni ederek, "Sanayi bölgelerimizde sadece üretim yapılmıyor, oralar soğuk şehirler değil. Bilimin ve sanatın da olduğu yerler. Umarım, her sanayi bölgesinde birer tane kültür sanat merkezi olur, kültür ve sanatla hayata tutunacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "Ahmet Bedevi Senaryo Destek", "Gençler Kurmaca", "Büyükler Belgesel", "Büyükler Kurmaca" kategorilerinde dereceye girenlere ve jüri özel ödülünü kazananlara ödülleri takdim edildi.

Ödül törenine, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Vali yardımcıları Aydın Memük ve Mevlüt Özmen, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ile yarışmanın jüri üyeleri Aytaç Şaşmaz, Mehmet Usta, Naim Kanat, Sinan Sertel ve Halil Kardaş da katıldı.