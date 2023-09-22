Muradiye'de Ahilik Haftası kutlamaları

Van'ın Muradiye ilçesinde Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği üyeleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan'ı makamlında ziyaret etti. Aydoğan, ahilik geleneğinin nesillere aktarılması gerektiğini, alışverişte ve ticarette dürüst davranmak olduğunu söyledi.

Van'nın Muradiye ilçesinde Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği üyeleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan'ı makamlında ziyaret etti.

Aydoğan, yaptığı açıklamada, ahilik geleneğinin nesillere aktarılması gerektiğini, alışverişte ve ticarette dürüst davranmak olduğunu söyledi. Alırken ve satarken aldatmamak gerektiğini belirten Aydoğan, yalan söylememenin çok önemli olduğunu ve bu davranışlara uyarak alışverişlerin yapılması gerektiğini kaydetti. Aydoğan, ahiliğin, esnaf ve sanatkar arasında dayanışma, birlik ve beraberliği sağlayan bir teşkilat olduğunu ifade ederek anlamlı ziyaret için teşekkürlerini iletti. - VAN