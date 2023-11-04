Mummenschanz İsviçreli Grubu Zorlu PSM'de

Maske tiyatrosunda dünya çapında ün kazanan İsviçreli grup Mummenschanz, Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Platinum Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Paris'te 1972'de üç sanatçının hayal gücünün birleşiminden doğan Mummenschanz, farklı kostümleri ve etkileyici maskeleriyle oluşturdukları karakterleriyle sessizlikle kurdukları diyaloglarıyla 7'den 70'e herkese hitap ediyor.

Floriana Frassetto, Andres Bossard ve Bernie Schürch tarafından kurulan tiyatro grubu, maskelerin gücünü kullanarak izleyicileri şaşkına çeviren bir dünya oluşturuyor.

Grubun kurucularından Floriana Frassetto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin kukla tiyatrosuna benzetilse de farklı bir tarzı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tüm vücudu kaplayacak tüm vücut maskeleriyle başladık. Gösteride ara sıra 3-4 kez eşyaları kukla gibi ellerimizde tutuyoruz. Onlar aslında kukla değiller. Soyut şekiller; bükülen, kendi kendine katlanan, yılana dönüşen, birlikte uçup giden büyük bir kuşa dönüşen, yürüyen bir adama dönüşen bir karikatür parçası gibi."

Frassetto, gündelik malzemeler aracılığıyla bir duygu iletişimi oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gösteride benim de canlandırdığım büyük yeşil bir ağız var. Yuvarlanarak geliyor ve sonra dilini dışarı çıkarıyor. Böyle olunca seyirci gülüyor. Sonra kendini yalamaya başlıyor. Çocuklar da gülüyorlar. Çünkü bu 6 yaşından 106 yaşına kadar bir aile şovu. Herkes anlıyor, hissediyor, birlikte gülüyor. Herkesin analizleri farklı olabilir. Yetişkinler elbette eskizleri çocuklardan farklı şekilde analiz edeceklerdir. Ancak çocuklar hemen tepki veriyorlar, çünkü bu onların saf, masum ve komik dünyası."

İsviçre'de 4 farklı dil konuşulduğu için sessizlik gibi evrensel bir dil yakaladıklarına işaret eden Frassetto, tiyatroseverleri bu gösteriyi izlemeye davet etti.

Mummenschanz, bugün ve yarın 15.00 ile 19.00'da seyirciyle buluşacak.