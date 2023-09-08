Mülteci Çocukları Temsil Eden Kukla Küçük Amal, Cambridge'de Sergilendi

Mülteci çocuklarını temsil eden Küçük Amal kuklası, Massachusetts eyaletindeki Cambridge kentinde düzenlenen bir etkinlikte halkın ilgisini çekti. Kukla, mültecilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmeyi amaçlıyor.

CAMBRİDGE, 8 Eylül (Xinhua) -- Mülteci çocukları temsil eden bir kukla olan Küçük Amal, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Cambridge kentinde halka açık bir etkinlik sırasında katılımcıların ilgisini çekti, 7 Eylül 2023.

Küçük Amal kuklası, mültecilerin karşılaştığı zorluklar hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. (Fotoğraf: Ziyu Julian Zhu/Xinhua)