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Muhteşem Gatsby Bale Gösterisi Bodrum'da Sahnelendi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında Muhteşem Gatsby balesi sahnelendi. Koreografi ve librettosu Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait olan eser, sanatseverlerin beğenisini topladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Muhteşem Gatsby" balesi sahnelendi.

İş Bankasının katkısıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde 3-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamında, Mersin Devlet Opera ve Balesi, dönem ruhunu en güzel örnekleriyle bugüne taşıyan müzikleri, dansları, dekor ve kostümleriyle Muhteşem Gatsby'yi Bodrum Kalesi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

Koreografi ve librettosu Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait olan eser izleyenlerin beğenisini topladı.

Eserin müzik düzenlemesi Aytuğ Ülgen, dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, ışık tasarımı Dursun Tarı Deniz imzası taşıyor.

Muhteşem Gatsby balesi bu akşam da yine aynı sahnede sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesince de 15 Ağustos'ta müzik ve dans prodüksiyonu olan "Güldestan" sahnelenecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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