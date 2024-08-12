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Muhtarlıkta Antika Eşya Sergisi

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Serik Etler Mahallesi Muhtarı Adil Şimşek, topladığı antika eşyaları muhtarlıkta sergileyerek geçmiş kültürü gelecek nesle aktarmayı amaçlıyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesi Etler Mahalle Muhtarı Adil Şimşek, geçmiş kültürünü gelecek nesle aktarmak ve bölgeyi ziyarete gelenlere göstermek amacıyla topladığı antika eşyaları muhtarlıkta sergiliyor.

Serik'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde üçüncü dönemine seçilen Etler Mahallesi Muhtarı Adil Şimşek, yaklaşık 5 yıl önce hem kendi ailesi hem de bölge halkından topladığı antika eşyaları ikameti olarak da kullandığı muhtarlığın bir bölümünde oluşturduğu alanda sergilemeye başladı. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki mahalleye gelen ziyaretçilerin yanı sıra yeni nesle geçmiş kültürü tanıtmaya ve tarihi yaşatmaya çalıştığını söyleyen Şimşek, hiçbir ticari amaç gütmeden bu işi severek yaptığını anlattı. Muhtar Adil Şimşek, "Bu eşyalar çok değerli, hepsi antika oldu artık. Bunları bilmeyenler bilsin, görsün. Bunların ne olduğunu bilenler çok duygulanıyor. Bunların hepsinin kendine göre ayrı ayrı değerleri var. Bunların bir kısmı benim dedemden ve ninemden kalma. Eşimiz dostumuz da eski şeyleri kullanmadıkları için burada bir araya toparladık ve sunduk. Yeni nesil herkes geliyor, soruyor, öğreniyor, duygulanıyor" dedi.

Eşyalar içerisinde en önemli olanlardan birinin kefeli terazi olduğunu aktaran Muhtar Adil Şimşek, "Dirhem olmadığından 1-2 kilo ayarlamalı çekiliyor. Hepsinin ayrı ayrı kullanım özellikleri var. Yeni nesilden soranlar oldu mu anlatıyoruz bunların neler olduğunu. Ben burada hem muhtarlık yapıyorum hem de kültürümüzü tanıtmaya, tarihimizi yaşatmaya çalışıyorum. Keçinin işkembesinden yapılan en az 150 yıllık obusumuz var. 150 yıldır duruyor. 'İdare' isimli lambamız var. Lamba yokken bunu kullanıyorduk. Ben ilk okula giderken bunun ışığında ders çalıştığımızı biliyorum. Kömürlü ütümüz var. İçine kömür koyuyorsun. Kömürle ısıtıp ütü yapıyorsun. Doldurmalı tüfeğimiz var. En az 250 yıllık. Tilki sansar tuzağımız var. Eskiden sansar derileri çok kıymetliydi. Dedelerimiz bu kapanla çok av yaptı" diye konuştu.

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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