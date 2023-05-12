Muğla Tazelenme Üniversitesi Marmaris Kampüsü'nden Türk Sanat Müziği Konseri

Muğla Tazelenme Üniversitesi Marmaris Kampüsü öğrencileri, Türk Sanat Müziği konseriyle dinleyicilerin karşısına çıktı.

Muğla Tazelenme Üniversitesi Marmaris Kampüsü Türk Sanat Müziği dersi öğrencileri, yıl boyunca gördükleri eğitimin ardından konser verdi. Derslerini, Marmaris Belediyesi Yüzme Eğitim Merkezi'nde sürdüren öğrenciler, Şef Ahmet Başman yönetiminde verdikleri konserde sevilen Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi. 25 kişiden oluşan koroya 9 kişilik saz ekibi eşlik etti.

Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Salonu'nda hem solo hem koro halinde seslendirilen şarkılar müzikseverlerden beğeni topladı. Yıl sonu etkinlikleri kapsamında sergi, tiyatro, konser gibi performans gösterileriyle izleyicilerle buluşan Tazelenme Üniversitesi Marmaris Kampüsü öğrencileri, etkinliklerde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.