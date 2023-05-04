Muğla'nın demokrasi serüveni kitaplaştırıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi BölümüÖğretim Görevlisi Osman Köse tarafından "Muğla'nın Demokrasi Serüveni I" adlı kitap hazırlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Öğretim Görevlisi Osman Köse tarafından " Muğla'nın Demokrasi Serüveni I" adlı kitap hazırlandı.

Paradigma Akademi Yayınları tarafından yayınlanan çalışmada Muğla'nın Türk demokrasi tarihinde yaşadığı süreçler, 1946-1982 yıllarındaki genel ve yerel seçimler, halk oylamaları ve darbeler dönemleri dikkate alınarak analiz edildi.

Girişinde Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dönemi siyasi gelişmelerine ana hatları ile değinilen kitap dört bölümden oluşuyor.

İlk bölümde çok partili hayata geçiş sürecinde Muğla'da siyasi hayat, ikinci bölümde Demokrat Parti döneminde Muğla'da siyasi hayat, üçüncü bölümde 27 Mayıs 1960 Darbesi ve sonrası Muğla'da siyasi hayat ve son bölümde 12 Eylül 1980 Darbesi ve sonrası Muğla'da siyasi hayat ele alındı.

Öğretim Görevlisi Köse, kitapta 1946-1982 yıllarında Muğla'nın siyasi hayatı ve siyasi gelişmelerin sosyo-ekonomik hayata yansımalarının incelendiğini söyledi.

Köse, kitabın devamı olan ve 1982 yılından günümüze kadar geçen süreyi ele alan "Muğla'nın Demokrasi Serüveni II" adlı çalışmanın da tamamlanma aşamasında olduğunu ve en kısa sürede okuyucusuyla buluşacağını dile getirdi.