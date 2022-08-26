Muğla kültür sanat haberleri | Muğla, yurtlarda ücretsiz konaklama fırsatından yararlanan gençleri ağırlıyor

Muğla kültür sanat haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ücretsiz konaklama imkanından yararlanan gençler, yaz tatilinin bir bölümünü geçirmek üzere Muğla'nın turistik ilçelerini tercih etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ücretsiz konaklama imkanından yararlanan gençler, yaz tatilinin bir bölümünü geçirmek üzere Muğla'nın turistik ilçelerini tercih etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençlere 81 ilde seçilen yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunması üzerine 15 Temmuz'dan bu yana 3 bin 500 genç Muğla'ya geldi.

Menteşe ilçesinde de kendileri için özel hazırlanan Şahidi Kız Öğrenci Yurdunda görevli personel tarafından karşılanan gençler, çeşitli illerden akranlarıyla dostluklar kurdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra hayata geçirilen "Seyahatsever" projesi kapsamında Muğla ve ilçelerinde 5 öğrenci yurdunu gençlerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Muğla'nın, önemli turistik merkezleri bünyesinde barındırdığına dikkati çeken Açıkbaş, "Seyahatsever projesi kapsamında da genç arkadaşlarımızın Muğla'ya yoğun ilgisi var. 5 yurdumuzda bugüne kadar 3 bin 500 gencimizi misafir ettik. En büyük talep Fethiye ilçemize oldu. Öğrencilerimizden yaklaşık 2 bin 500'ü Fethiye yurdumuzda konakladı. Bu bölgenin güzelliklerini keşfetti." dedi.

Bölgeye gelen gençlerin, tarihi ve turistlik mekanlarının yanı sıra yeşili ile doğasını yerinde gördüğü kente hayran kaldığını vurgulayan Açıkbaş, Muğla'nın kendine has özellikleriyle dünyanın turizm merkezi olarak nitelendirildiğini ve gençlerin de bu imkanlardan faydalandığını dile getirdi.

Açıkbaş, proje tamamlanıncaya kadar 5 bin kişiyi misafir etmeyi planladıklarını anlatarak, "Öğrencilerimizden çok iyi dönüşler alıyoruz. 30 yaşa kadar olan misafirlerimiz arasında evli ve çocuklu olan arkadaşlarımız da geldi. Muğla'yı hiç görmeyen, ilk defa gelen misafirlerimiz ücretsiz konaklamanın imkanlarından faydalanıyor ve mutlu bir şekilde ayrılıyorlar." diye konuştu.

"Yetenek sınavına girdikten sonra turistik ilçeleri gezeceğim"

Konaklama imkanından faydalanan gençlerden Sevda Dalhan, Van'dan geldiğini, Muğla'da yetenek sınavına gireceğini, daha sonra turistik ilçeleri gezeceğini söyledi.

Özellikle Akyaka, Marmaris ve Bodrum'u çok merak ettiğini belirten Dalhan, Muğla'ya ilk kez geldiğini ve üniversiteyi de bu kentte okumak istediğini kaydetti.

Kaldıkları yurtları çok beğendiğini anlatan Dalhan, kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarihi Bölümü mezunu Aysun Çelik de Seyahatsever projesine başvurarak Isparta'dan kente geldiğini ifade etti.

Muğla'da eğitimini tamamladığını anlatan Çelik, "Yüksek lisans sınavım için Muğla'ya geldim ama kalacak yer bulamadım. Hemen randevu oluşturarak buraya geldim. Muğla çok güzel bir şehir. Her yerini ayrı ayrı gezip görmek lazım. Projeyi sosyal medyada görmüştüm. Bu imkanlardan faydalandığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Van'dan arkadaşlarıyla gelen Dilan Hannerci, Muğla'yı görmeyi çok istediğini, özellikle Fethiye ve Akyaka'yı merak ettiğini söyledi.

Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavlarına girdiklerini, bu sırada Bakanlığın sağladığı imkanla kenti de gezme fırsatı bulduklarını belirten Hannerci, projeyi hazırlayan ve kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Hannerci, uygulamanın kendilerine ekonomik açıdan büyük katkı sağladığını, 3 gün olan barınma süresinin 5 güne çıkarılmasının da mutluluk verici olduğunu dile getirdi.