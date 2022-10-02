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Muğla haberleri... Muğla'da Yayla Kavunu Yarışması düzenlendi

Kültür Sanat Haberleri

Muğla haberleri... Muğla'da Yayla Kavunu Yarışması düzenlendi

Muğla haber: Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl "Yayla Kavunu Yarışması"nın 7'ncisi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl "Yayla Kavunu Yarışması"nın 7'ncisi gerçekleştirildi.

Karabağlar Yaylası Narlı Kahvesi'nde, Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştiren yarışmada, yaylada yetiştirilen 20 kavun jüri üyelerince değerlendirildi.

Rengi, tadı, kokusu, çeşidi ve şekline göre puanlandırılan kavunlardan Şazer Yılmaz'ın kavunu birinci, Emir Dural'ın kavunu ikinci, Gülşen Köseoğlu üçüncü, Düriye Koç'un kavunu dördüncü ve Mustafa Kızıldağ'ın kavunu beşinci seçildi.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödül olarak tarım malzemeleri verilirken, jüri üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptığı konuşmada, yayla kavunu şenliğinin geleneksel hale getirildiğini ve yaylanın kendine has bir yaşam kültürü olduğunu söyledi.

Tarih ve kültür kenti Muğla'da, Menteşe ilçesine yakışan bir kültür etkinliği yaptıklarını belirten Gümüş, "Geçmişimizi bilemezsek geleceğimizi tayin edemeyiz. Kültür şenliğimizdeki amacımız da zaten bu. Geçmişimizi, tarihimizi yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak." dedi.

Etkinlik kapsamında Narlı Kahvesinde Mimar Ebranur Yılmaz tarafından "Tütünün kadınları" fotoğraf sergisi açıldı.

Programda yöresel türküler seslendirildi, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Törene, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Kültür Sanat

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