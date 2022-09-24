Muğla haberleri! Bodrum'da alışveriş merkezinde işaret dili eğitimi
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Muğla haberine göre Bodrum ilçesinde alışveriş merkezinde vatandaşlara işaret dili eğitimi verildi.
Bodrum ilçesinde alışveriş merkezinde vatandaşlara işaret dili eğitimi verildi.
Dünya İşitme Engelliler Haftası kapsamında bir alışveriş merkezinde sosyal sorumluluk projesi etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte, vatandaşlara A'dan Z'ye 29 harf temel işaret dili eğitimi verildi.
Marmara İşitme Engelliler Derneği Başkanı Şebnem Şen, işitme engellilerle pratik yaparak AVM'deki misafirlere işaret dili eğitimi verdiklerini söyledi.
Şen, sosyal sorumluluk ve farkındalık projesine destek olan alışveriş merkezi yetkililerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat