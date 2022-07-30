Muğla haberi! Muğla'da sulama kanalında bulunan köpekler ile kuyuya düşen kediler kurtarıldı Muğla gelişmesine göre Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde, sulama kanalında bulunan köpekler ile kuyuya düşen kediler kurtarıldı. Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde, sulama kanalında bulunan köpekler ile kuyuya düşen kediler kurtarıldı. Menekşe Mahallesi Stad Caddesinde sulama kanalı temizliği yapan görevliler, kanal içine yavrulamış sahipsiz köpek ve altı yavrusunun olduğunu fark etti. İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, köpek ve yavrularını bulunduğu yerden kurtararak belediyenin hayvan barınağı ekiplerine teslim etti. Fethiye ilçesi Yeşil Üzümlü Mahallesi 603 Sokak'ta, yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna yavru kedilerin düştüğü ihbarını alan Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bahse konu adrese gitti. Bir itfaiye erinin gaz ölçümü yapıldıktan sonra indiği dar kuyudan kurtarılan kedi yavruları sahibine teslim edildi. Kültür Sanat AA / Ali Ballı İtfaiye Fethiye Kültür Sanat Haberler

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