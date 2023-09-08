Muğla'da Uluslararası Zurnazen Festivali Tamamlandı

Muğla'da bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Zurnazen Festivali, Fethiye ilçesinde tamamlandı. Festivalde zurna üstatları ve kadın sanatçılar performans sergiledi.

Muğla'da bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Zurnazen Festivali, Fethiye ilçesinde tamamlandı.

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas ilçesinde açılışı gerçekleştirilen festival, Dalaman'ın ardından Fethiye Beşkaza Meydanı'ndaki konserle sürdü.

Zurna üstatlarının bir araya getirildiği Muğla Uluslararası Zurnazen Festivali'ne, Türkiye ve yurt dışından zurna sanatçıları katıldı.

Festival kapsamında iki kadın sanatçı, yöresel çalgı olan delbek ile performans sergiledi.

Gecenin sonunda Elif Buse Doğan, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sanatçıların performansı, çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.