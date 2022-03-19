Muğla'da, Köyceğiz-Dalyan lagün havzası su çalıştayı düzenlendi

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (AA) - Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Köyceğiz Meclisi tarafından İklim Değişikliği, Kuraklık, Madenler ve Su konusunda duyarlılık geliştirmek amacıyla, Köyceğiz- Dalyan lagün havzası su çalıştayı yapıldı.

Köyceğiz Belediyesi Kulak Mesire Toplantı Salonunda düzenlenen çalıştayda, dünyada yaşanan ikilim değişikliğine bağlı ortaya çıkan kuraklık, insan eliyle doğal alanların azalması ve suyun önemine dikkat çekildi.

Moderatörlüğünü Meral Metin'in yaptığı çalıştayda, "Küresel ısınma, kuraklık ve açlık", "Su ve insan psikolojisi", "Köyceğiz'den suya ve su havzalarına müdahale" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştay, atölye çalışmaları ile sona erdi.