Muğla'da klasik otomobil tutkunları şenlikte buluştu - Haberler

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Muğla'da klasik otomobil tutkunları şenlikte buluştu

AA - Ömer Kundakçı - Kültür Sanat
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Muğla'da klasik otomobil tutkunları şenlikte buluştu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde klasik otomobil şenliği düzenlendi.

ORTACA, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde klasik otomobil şenliği düzenlendi.

Şenlik kapsamında Ortaca pazaryerinde sergilenen 30 klasik otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.

Organizasyonu İzmir Klasik Otomobilciler Derneği ve Ortaca Belediyesi ile gerçekleştiren Ege Yolcu dergisinin sorumlusu Nadir Şahin, vatandaşları artık sadece film ve dizilerde görebildikleri klasik otomobillerle buluşturduklarını söyledi.

Otomobil sahiplerinden Mahide Yılmaz, eşiyle yaklaşık 32 yıldır klasik araç kullandıklarını belirtti.

Ferit Gökçen ise 34 senedir aynı klasik vasıtayı kullandığını ve çocuklarının da aracı çok sevdiğini dile getirdi.

AA / Ömer Kundakçı - Kültür Sanat

Otomobil, Ortaca, İzmir, Muğla, Kültür Sanat, Haberler

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