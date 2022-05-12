Muğla'da asırlık Hatice Nine'ye sürpriz doğum günü - Haberler

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Muğla'da asırlık Hatice Nine'ye sürpriz doğum günü

AA - Sebiha Arslan - Kültür Sanat
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Muğla'da asırlık Hatice Nine'ye sürpriz doğum günü

Muğla'nın Datça ilçesinde 100 yaşına giren Hatice Yalçınkaya'ya doğum gününde çocukları ve torunları sürpriz yaptı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde 100 yaşına giren Hatice Yalçınkaya'ya doğum gününde çocukları ve torunları sürpriz yaptı.

İskele Mahallesi'nde yaşayan Yalçınkaya için çocukları, üzerine 100 yazan pasta hazırladı.

Yalçınkaya, pastanın üzerindeki mumları üfleyerek doğum gününü kutladı. Daha sonra üç çocuğu ve torunları Yalçınkaya'nın elini öperek yeni yaşını kutladı.

Yalçınkaya, sürprizden çok mutlu olduğunu ifade etti.

AA / Sebiha Arslan - Kültür Sanat

Muğla, Doğum, Kültür Sanat, Haberler

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