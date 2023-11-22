Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet ve Felsefe Kongresi Düzenliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. Yılı ve Dünya Felsefe Günü nedeniyle 'Cumhuriyet ve Felsefe' konulu kongre düzenliyor. Türkiye genelinden birçok önemli ismin katılacağı kongrenin onur konuğu Prof. Dr. İoanna Kuçuradi olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. Yılı ve Dünya Felsefe Günü nedeniyle "Cumhuriyet ve Felsefe" konulu kongre düzenliyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100.yılını farklı etkinliklerle kutlamaya devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi 24-26 Kasım 2023 tarihlerinde, Türkiye Felsefe Kurumu'nun iş birliğiyle, "Cumhuriyet ve Felsefe" konulu kongre düzenliyor. Türkiye genelinden birçok önemli ismin katılacağı kongrenin onur konuğu ise Türkiye Felsefe Kurumu ve Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi olacak.

Cumhuriyet'in 100. Yılı ve Dünya Felsefe Günü nedeniyle 24-26 Kasım 2023 tarihlerinde Muğla'da Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği "Cumhuriyet ve Felsefe" konulu kongrede Cumhuriyet'ten bugüne felsefe alanında önemli çalışmalarda bulunan düşünürler ele alınacak.

PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ KİMDİR?

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Felsefe Kurumu'nun iş birliğiyle 24-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Cumhuriyet ve Felsefe Kongresi'nin onur konuğu Prof. Dr. İoanna Kuçuradi 1936 yılında İstanbul'da doğdu. 1954'te Zapyon Kız Lisesi'ni, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. 1965'te doktora derecesini aldı. 1965-1968 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde görev yaptı. 1970'te Doçent, 1978'de Profesör oldu. 1969'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurdu ve 2003 yılında emekli oluncaya dek bölümün başkanlığını yaptı. 1997'den beri aynı üniversitenin İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürü ve bu Merkezin bünyesinde kurulan UNESCO Kürsüsü'nün sahibidir.