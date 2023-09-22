Mudurnu'da Ahilik Haftası kutlandı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde mehteran gösterileri ve ŞED kuşatma töreni yapıldı.

Mudurnu ilçesinde Ahilik kutlamaları, mehteran gösterimi ile pazar alanında başladı. Program, protokol konuşmaları ile devam etti. Ahilik kültürünün yaşandığı Mudurnu'da ŞED kuşatma töreni de yapıldı. Usta-çırak ilişkisinin canlandırıldığı ve çıraklıktan ustalığa geçişi andıran gösterimden sonra Bolu ilinin ahisi seçildi. Demirci ve hediyelik eşya yapımcısı Murat Kayayol birinci seçildi. Berber çırağı Anıl Kayar ikinci olurken, otomobil bakım servisinde çalışan Emir Saraç üçüncü oldu.

Programın ardından yürüyüş düzenlendi.