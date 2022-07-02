Mudanya Lezzet Şenliği'nde Manuş Baba konser verdi Bursa'nın Mudanya ilçesinin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla belediye tarafından düzenlenen "Lezzet Şenliği" başladı. Bursa'nın Mudanya ilçesinin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla belediye tarafından düzenlenen "Lezzet Şenliği" başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda kortej yürüyüşle başlayan şenlikte, bando konseri ve step aerobik gösterileri yapıldı. Mütareke Meydanı'nda devam eden programda, Girit yemekleri, zeytinyağlılar, organik ürünler beğeniye sunuldu. Stant ziyaretlerinin ardından Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, katılımcılara sertifikalarını verdi. İlk gün programı, sanatçı Manuş Baba'nın konseriyle tamamlandı. Şarkılarını hayranlarıyla söyleyen Manuş Baba'nın performansı, konser sonunda müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı. AA / Barış Yılmaz - Kültür Sanat Manuş Baba Mudanya Bursa Kültür Sanat Haberler

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