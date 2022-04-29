Mudanya'da yaklaşık 4 asırlık hamam, kütüphane olarak hizmet vermeye başladı

MUDANYA, BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesindeki yaklaşık 400 yıllık Hasan Bey Hamamı, Bursa Büyükşehir Belediyesince kütüphaneye dönüştürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 27 bin kitaplık dijital kütüphanenin halka açılması, açık hava kütüphanelerinin kurulması, kütüphaneden kitap alanlara ücretsiz toplu taşıma bileti verilmesi ve "Kitap Eczanesi" gibi projelerle kitap okuma alışkanlığının artırılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, kente yeni kütüphaneler kazandırmaya da devam ediyor.

Mudanya'da 1653 yılında yaptırılan ve atıl haldeyken 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Hasan Bey Hamamı, restorasyonun ardından bir süre kültür merkezi olarak hizmet verdi. Tarihi yapı, ilçedeki kaymakamlığa bağlı mevcut kütüphanenin ihtiyacı karşılamaması ve gelen talepler üzerine kütüphane olarak hizmet vermeye başladı.

İki ayrı okuma salonunda toplam 50 kişilik oturma kapasitesine sahip kütüphane, Mudanyalı gençlerden ilgi görüyor. Açılışının ardından 1,5 ayda 2 bin kişi tarafından ziyaret edilen kütüphanede, Türk ve dünya klasiklerinin de yer aldığı 2 bin güncel kitap bulunuyor.