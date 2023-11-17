Mualla Eyüboğlu'nun hayatı ve çalışmaları kitaplaştırıldı

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE), Türkiye'nin ilk kadın mimarlarından Mualla Eyüboğlu'nun hayatını ve meslek yaşantısını anlatan 'Kurmak ve Onarmak: Mimar-Restoratör Mualla Eyüboğlu (1919-2009)' kitabını okuyucularla buluşturdu. Kitapta, Eyüboğlu'nun restorasyon çalışmaları ve mesleki tartışmalara da yer veriliyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE), "Kurmak ve Onarmak: Mimar-Restoratör Mualla Eyüboğlu (1919-2009)" kitabını okuyucuyla buluşturdu.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk kadın mimarlarından Mualla Eyüboğlu'nu anlatan eser, İstanbul Araştırmaları Dizisi'nden yayına sunuldu.

Işıl Çokuğraş ve Ceylan İrem Gençer'in kaleme aldığı kitapta, Eyüboğlu'nun kişisel arşivi temel alınarak, hayatı ve 1940'lardan 1980'lere süren meslek yaşantısı incelendi. Çalışmada otobiyografik notlar, mektuplar, aile fotoğrafları, mesleki defterler, çizimler, yapı fotoğrafları ve restorasyon süreçlerine ait yazışmalara yer verildi.

Kitapta, Eyüboğlu'nun Topkapı Sarayı (özellikle Harem Dairesi), Rumeli Hisarı, Siyavuş Paşa Kasrı, Şerifler Yalısı ve Ayasofya'nın bazı birimlerinde yürüttüğü onarım çalışmaları, hasar tespitleri, onarım önerileri, keşif raporları, krokiler, notlar, resmi yazışmalar ve fotoğraflar eşliğinde incelenirken aynı zamanda alanının önde gelen aktörlerine ve restorasyon uygulamaları etrafında gelişen mesleki tartışmalara da yer veriliyor.

Erken Cumhuriyet dönemi mimar profilinden farklı olarak kendine özgü bir yol ve kimlik inşa eden Mualla Eyüboğlu, yapıtlarında Anadolu'yu ön plana çıkardı. Köy Enstitülerinin kuruluşunda aktif rol aldı. Kariyerinin sonraki yıllarında İstanbul'daki tarihi yapıların restorasyonunda çalıştı.