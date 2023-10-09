MTM'den Cumhuriyet Bayramı Reklam Koleksiyonu

Son 15 yılda yayımlanan Cumhuriyet Bayramı reklam filmlerini bir araya getiren MTM, geçmişe bir yolculuk yapılmasını sağlıyor. Bu özel reklam koleksiyonunu incelemek için linki ziyaret edebilirsiniz.

Son 15 yılda yayımlanan Cumhuriyet Bayramı reklam filmlerini bir araya getiren MTM, böylece geçmişe bir yolculuk yapılmasını sağlıyor.

Bu özel reklam koleksiyonunu incelemek, çeşitli kurum ve kuruluşların yakın geçmişte toplumla paylaştığı coşku ve gurur duygusunu yeniden yaşamak için https://l24.im/Gn5TD linkine dokunmak yeterli oluyor.

100. yıla özel hazırlanan "Cumhuriyet Bayramı Reklam Koleksiyonu", MTM'nin web sitesinden de ücretsiz izlenebiliyor.