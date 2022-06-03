Mozaik taşlarıyla tarih yeniden işleniyor - Haberler

Mozaik taşlarıyla tarih yeniden işleniyor

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Perre Antik Kent Nekrepol alanında 2009 yılında bulunan mozaikteki orta sahne figürü kadınlar tarafından döşenen mozaik taşları ile yeniden işleniyor.

Perre Antik Kent'te 2009 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkartılan 155 metrekarelik mozaikli alan, Perre Antik Kenti Çevre Düzenlemesi ve Uygulamaları projesi çerçevesin 2019 yılında ziyarete açıldı.

Gün yüzüne çıkarılan ve çıkarılmayan yüzlerce tarihi yapısı ile adeta 'açık hava müzesi' konumundaki Adıyaman'da, bu mozaikler Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (Adımek) ile tarih yeniden işleniyor. Perre Antik Kent'te bulunan Roma Dönemine ait mozaiğin orta sahnesinde ki dağ keçisi ve asma dalları ile üzüm figürü kadınlar tarafından yeniden hayat buluyor. Daha önce çekilmiş bir fotoğraf üzerine mozaik taşlarını büyük bir titizlikle döşeyen kadınlar, eski tarihi mozaikleri tablolara taşıyor.

Mozaik Kursu Hocası Bedriye Yaman, mozaik kursuna yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Burada mozaik sanatını icra etmeye çalışıyoruz. Perre Antik Kentte çıkarılan Roma Dönemine ait ve orta sahnesinde asma dalları ve yaban dağ keçisinin bulunduğu figürü işlemeye çalışıyoruz. Tarihi ve turizmi ile ünlü olan kentimizin bir çok noktasında mozaik bulunuyor. Bizde bu mozaiği günümüz şartları ile yeniden yapmaya çalışıyoruz. Kadınlar hem öğrenip hem de bu işi meslek ediniyorlar. Kursumuza ilgi, talep çok yoğun" dedi.

Kursiyerler de mozaik kursunu çok sevdiklerini ve bu kursun kendilerine terapi gibi iyi geldiğini ifade etti.