"Motive", Düzceliler ile coşturdu

DÜZCE - Düzce Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Dünya Düzce Günleri' muhteşem etkinliklerle devam ediyor. Etkinliklerin ikinci gününde sahne alan rap müziğin sevilen ismi Motive, sevenleriyle buluştu.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü koordinesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Dünya Düzce Günleri' etkinlikleri 2. gününde de Düzcelileri muhteşem etkinliklerle buluşturdu. Düzceliler, rap müziğin sevilen isimlerinden Motive'nin söylediği şarkılara hep birlikte eşlik etti. Etkinliklerin gündüz bölümünde Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan spor alanlarında buluşan gençler, birbirinden eğlenceli sportif faaliyetlere katılırken Çocuk Üniversitesi ise Anıtpark alanında kurdukları stantta miniklere yönelik etkinlikler gerçekleştirdi.

Etkinliğin akşam bölümünde ise ilk olarak sahneye çıkan DJ Uğur, verdiği konser ile alanı dolduran vatandaşlara büyük bir coşku yaşattı.

Saatler 21.30'u gösterdiğinde gençlerin coşkulu alkışları ile sahneye çıkan söz yazarı ve rap şarkıcısı Motive, sevilen parçalarını gençlerle birlikte seslendirdi. Sahne performansı ve Dünya Düzce Günlerine katılımlarından dolayı Motive'ye sahnede çiçek ve plaket takdim eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Başkan Yardımcısı Oya Kocaman hem şarkıcı Motive'ye hem de alanı dolduran binlerce Düzceliye teşekkür etti. Konser gecenin ilerleyen saatlerine kadar birbirinden güzel rap şarkıları ile devam etti.

Dünya Düzce Günleri, üçüncü gününde pop müziğinin güçlü sesi Niran Ünsal konseri ile devam edecek.