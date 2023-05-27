Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Akça köyünde bulunan Silahtar Ömer Paşa Cami yıllara meydan okuyor. Motifleri ve yapım şekli ile dikkatleri üzerine çeken Silahtar Ömer Paşa cami, yapılış tarihiyle tartışmalara neden oluyor.

Motifleri ve özellikleriyle dikkat çeken cami, tarihiyle tartışmalara neden oluyor

Çivi kullanılmadan yapılan Silahtar Ömer Paşa Cami yıllara meydan okuyor

TOKAT - Motifleriyle dikkat çeken Silahtar Ömer paşa cami, yapılış tarihiyle tartışmalara neden oluyor

Tokat'tın Erbaa ilçesine bağlı Akça köyünde bulunan Silahtar Ömer Paşa Cami yıllara meydan okuyor. "Çandı Tekniği" sayesinde hiç çivi kullanılmadan yapılan cami, içerisinde bulunan ahşaplardaki işlemleriyle dikkat çekiyor. Farklı şehirlerde beylerbeyliği ve valilik yapmış olan Silahtar Ömer Paşa cami içerisine yaptırdığı motifler ilk günkü halini koruyor. Motifleri ve yapım şekli ile dikkatleri üzerine çeken Silahtar Ömer Paşa cami, yapılış tarihiyle tartışmalara neden oluyor. İnşa kitabesi günümüze ulaşmayan caminin yapımı hakkında iki farklı görüş bulunuyor. İlk olarak mimari yapısında Osmanlı mimarisinden izler taşıdığı için caminin Osmanlı Devleti döneminde yapıldığı iddia edilirken diğer bir görüşe göreyse caminin 1082 yılında yapıldığı ve farklı dönemlerde tadilat gördüğüdür.

"Bu cami Selçuklu döneminde yapıldığı ve 1082 tarihli olduğu, söyleniyor"

Köy sakinlerinden Sadık Demirdağ, caminin ahşap işlemelerin dikkat çektiğini belirterek "Bu cami ahşap bir yapıdır, tavanları ve diğer yerlerinde çivi bulunmuyor. Söylenenlere göre cami Selçuklu Devleti'nin son dönemlerinde yapılmış. Cami ipek yolu üzerinde bulunuyor. Tavanda bulunan motiflerin Ömer Paşaya ait olduğu söyleniyor. Tavanda bulunan motifler yapıldığında, yerde bulunan halının da motifleri birebir aynıymış. Burası ipek yolu olduğu için buraya birçok han yapılmış. Bu cami Selçuklu döneminde yapıldığı ve 1082 tarihli olduğu, söyleniyor. Ömer Paşa'ya göre 550 yıllık bir camidir. Konya'da buralı bir Albay bir kitabe buluyor ve o kitabeyi Osmanlıca Türkçesinden Günümüz Türkçesine çevirdi, kapıda asılı bir şekilde duruyor. Osmanlıdan bu camiye motifler kalmış. Ahşap işlemeleri olarak ender örneklerden, asma tavanı bulunuyor. Motifler ilk günkü gibi duruyor burada" şeklinde konuştu.