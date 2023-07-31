Money Talks (Para Konuşur) filmi 1 Eylül'de vizyona giriyor

Yaşamak için dövüşmek zorunda kalmış bir kafes dövüşçüsünü konu eden Money Talks (Para Konuşur) filmi 1 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak. Yapımcılığını Starworks Productions'un üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Bülent Terzioğlu oturuyor. Selçuk Kılıç ve Aslıhan Karalar'ın başrolü paylaştığı filmde kafes dövüşçüsüne hayat veren Kılıç, kendisi gibi şampiyon 5 farklı sporcuyla kameralar karşısında ringe çıktı. Vizyona girecek filmde başroldeki Pars karakterini Selçuk Kılıç, Asena karakterini Aslıhan Karalar, Kafkas karakterini Kubilay Penbeklioğlu, Patron karakterini Kaan Yılmaz ve Doktor karakterini Cansu Fırıncı canlandırıyor.

Yaşamak için dövüşmek zorunda kalmış bir kafes dövüşçüsünü konu eden Money Talks (Para Konuşur) filmi 1 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre yapımcılığını Starworks Productions'un üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Bülent Terzioğlu oturuyor.

Selçuk Kılıç ve Aslıhan Karalar'ın başrolü paylaştığı filmde kafes dövüşçüsüne hayat veren Kılıç, kendisi gibi şampiyon 5 farklı sporcuyla kameralar karşısında ringe çıktı.

Kickboks dünya şampiyonluğunu 2017 yılında göğüsleyen Kılıç, çekilen dövüş sahnelerinde eski günlerine döndü.

"Dünyanın en iyi 5 dövüşçüsünü filmde oynattık"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Kılıç, "Dünyanın en iyi 5 dövüşçüsünü filmde oynattık. Onlarla karşılıklı sahnelerimiz oldu. Çok güzel bir iş çıktı ortaya. Bu filmle hem sinema seyircisini hem de spor tutkunlarını salonlara çekmeyi amaçlıyoruz. Aksiyonu çekmek kolay bir iş değil. Yönetmenimizin çok büyük bir etkisi oldu. Bugüne kadar yapılmamış bir işi yaptık." dedi.

Yönetmen Terzioğlu ise "Filmimize başlamadan uzun bir ön hazırlık sürecimiz oldu. Hikayenin dokusuna uygun mekanları ancak bir platoda toplayabildik. Avrupa ve Dünya şampiyonu 5 sporcuyu çekim takvimine uygun şekilde bir araya getirebilmek uzun ve zorlu bir süreç oldu. Yaklaşık 15 gün süren dövüş koreografisini oturtabilmekte hayli yorucu bir süreçti. Başrolümüz Selçuk Kılıç'ın hem Dünya şampiyonu olması hem de iyi bir oyuncu olması bizi oldukça şanslı kıldı." şeklinde konuştu.

Vizyona 1 Eylül'de girecek filmde başroldeki Pars karakterini Selçuk Kılıç, Asena karakterini Aslıhan Karalar, Kafkas karakterini Kubilay Penbeklioğlu, Patron karakterini Kaan Yılmaz ve Doktor karakterini Cansu Fırıncı canlandırıyor.