Monet Tablosuna Boyalı Saldırı: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Fransız ressam Claude Monet'nin İsveç Ulusal Müzesi'nde sergilenen tablosuna boyalı saldırıda bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Monet'nin İsveç Ulusal Müzesi'nde sergilenen eserlerinden birine 2 aktivist, küresel ısınmaya dikkati çekmek için yağlı boya saldırısı düzenledi. Müzeden yapılan açıklamada, boyalı eylemi gerçekleştiren 2 kadının gözaltına alındığı kaydedildi. Müze Basın Sözcüsü Hanna Tottmar, sanat eserinin camla kaplı olduğunu ve tablonun zarar görmediğini açıkladı. Tottmar, eserlerin perşembe günü yeniden sergileneceğini belirtti.