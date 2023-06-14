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Monet Tablosuna Boyalı Saldırı: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Monet Tablosuna Boyalı Saldırı: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kültür Sanat Haberleri

Fransız ressam Claude Monet'nin İsveç Ulusal Müzesi'nde sergilenen tablosuna boyalı saldırıda bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Monet'nin İsveç Ulusal Müzesi'nde sergilenen eserlerinden birine 2 aktivist, küresel ısınmaya dikkati çekmek için yağlı boya saldırısı düzenledi. Müzeden yapılan açıklamada, boyalı eylemi gerçekleştiren 2 kadının gözaltına alındığı kaydedildi. Müze Basın Sözcüsü Hanna Tottmar, sanat eserinin camla kaplı olduğunu ve tablonun zarar görmediğini açıkladı. Tottmar, eserlerin perşembe günü yeniden sergileneceğini belirtti.

Fransız ressam Claude Monet'nin İsveç Ulusal Müzesi'nde sergilenen tablosuna boyalı saldırıda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Monet'nin İsveç Ulusal Müzesi'nde sergilenen eserlerinden birine 2 aktivist, küresel ısınmaya dikkati çekmek için yağlı boya saldırısı düzenledi.

Müzeden yapılan açıklamada, boyalı eylemi gerçekleştiren 2 kadının gözaltına alındığı kaydedildi.

Müze Basın Sözcüsü Hanna Tottmar, sanat eserinin camla kaplı olduğunu ve tablonun zarar görmediğini açıkladı.

Tottmar, eserlerin perşembe günü yeniden sergileneceğini belirtti.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Kültür Sanat

Claude Monet Ressam İsveç Kültür Sanat Haberler

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