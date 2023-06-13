Moldova'nın Cauşeni kentinden heyet Çubuk Belediyesini ziyaret etti

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) daveti üzerine Ankara'da bulunan Cauşeni Belediye Başkanı Anatoliy Dontu ve beraberindeki heyet, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile görüştü. Dontu, ziyarette, şehirleriyle Türk halkı arasında tarihi ve kültürel bir bağ olduğunu söyledi.

Moldova'nın Cauşeni kentinden gelen heyet, Çubuk Belediyesini ziyaret etti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) daveti üzerine bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ankara'da bulunan Cauşeni Belediye Başkanı Anatoliy Dontu, TÜRKSOY Müzeler Birliği Genel Koordinatörü Cavid Mövsümlü ve beraberindeki heyet, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile görüştü.

Dontu, ziyarette, şehirleriyle Türk halkı arasında tarihi ve kültürel bir bağ olduğunu söyledi.

Kaynaklara göre Cauşeni'nin 1455 yılında Osmanlılar tarafından kurulduğunu dile getiren Dontu, "Türkleri tanımak ve buradan kardeş şehir ilişkileri başlatmak için sizleri ziyaret etmek istedik. Bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizleri de şehrimizde misafir etmekten son derece mutlu olacağız." dedi.

Demirbaş ise Cauşeni'nin tarihi ve kültürel geçmişinden etkilendiklerini belirterek "Hem birçok ailenin soyadlarının Türkçe olduğunu öğrendik hem de Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan eserler olduğunu öğrendik. Özellikle Ender Kalesi'nin varlığını anlattılar. İnşallah ecdadımızın yadigarlarını göreceğiz. Biz de kendilerine eylül sayının ilk haftasında yapacağımız Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festival için de davetimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

Çubuk hakkında bilgi veren Demirbaş, heyeti, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi.