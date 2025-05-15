Mogwai İstanbullularla Buluşuyor

Mogwai İstanbullularla Buluşuyor
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İskoç post-rock grubu Mogwai, 11 Ekim Cumartesi akşamı İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Konserde yeni albümlerinin parçaları ile geçmiş eserleri de seslendirecekler.

İSTANBUL, İSKOÇ post-rock grubu Mogwai, 11 Ekim Cumartesi akşamı İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.

2025'in başında 'The Bad Fire' isimli albümünü yayınlayan grup, İstanbul konserinde yeni albümden parçalar ve geçmiş albümlerinden seçilen eserler seslendirilecek.

1995 yılında Glasgow'da kurulan Mogwai, Stuart Braithwaite (gitar, vokal), Barry Burns (gitar, piyano, synthesizer, vokal), Dominic Aitchison (bas gitar) ve Martin Bulloch'tan (davul) oluşuyor. 1997'den bu yana 10 stüdyo albümüyle post-rock sahnesinin en etkileyici gruplarından biri haline gelen Mogwai, 2021'de yayımladıkları 'As The Love Continues' albümü ile önemli bir dönüm noktası yaşadı. İngiltere Resmi Albüm Listesi'nde 1 numaraya yükselen albüm, aynı zamanda Mercury Ödülü'ne aday gösterildi ve İskoçya'da Yılın Albümü Ödülü'nü kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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