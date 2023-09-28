Moğollar, Çanakkale'de Orman Yangını Mağdurlarına Destek Konseri Verecek
Moğollar müzik grubu, Çanakkale'de ağustos ayındaki orman yangınından etkilenen köylere destek amacıyla 30 Eylül'de konser verecek. Konserin tüm geliri, İda Dayanışma Derneği aracılığıyla yangından zarar gören köylere aktarılacak.
Moğollar müzik grubu, Çanakkale'de ağustos ayındaki orman yangınından etkilenen köylere destek amacıyla 30 Eylül'de konser verecek.
Çanakkale Belediyesinin katkılarıyla İtfaiye Haftası'na özel düzenlenen konserin tüm geliri, İda Dayanışma Derneği aracılığıyla yangından zarar gören köylere aktarılacak.
Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nde verilecek konserin biletleri Biletix, Bubilet üzerinden veya konser günü kurulacak satış noktalarından temin edilebilecek.
Kaynak: AA / Kültür Sanat