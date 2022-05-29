Modifiye araç tutkunları Çekmeköy'de buluştu - Haberler

Modifiye araç tutkunları Çekmeköy'de buluştu

İSTANBUL - Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen yüzlerce modifiyeli araç, Çekmeköy'de bir araya geldi. Çekmeköy'de trafiğe kapalı alanda düzenlenen etkinlikte modifiyeli araçlar renk, motor gücü ve ses sistemleri başta olmak üzere çeşitli özellikleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Modifiye araç tutkunları, Çekmeköy'de düzenlenen 'Car Fest 2022' modifiye araç etkinliğinde buluştu. Çekmeköy Nişantepe Mahallesinde trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yüzlerce araç görücüye çıktı. Çekmeköy Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte gövde kaplamaları, ses sistemleri ve motor güçlendirmeleriyle birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkaran modifiyeli araçlar, gün boyu meraklılarının beğenisine sunuldu. Trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen drift gösterilerinin de yer aldığı etkinlik izleyiciler tarafından ilgi gördü. .

Çocukluğundan bu yana modifiyeli araç tutkunu olduğunu belirten Tayfun Sevinç, "Çocukluktan gelme, yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Severek ve tutkuyla yapıyorum, gördüğünüz gibi araçlarımıza değer veriyoruz. Bu gün burada dostluk buluşması, aile buluşması var. Burada herkes kendi emeğini sergiliyor" dedi.