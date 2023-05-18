Moda ve teknolojiyi bir araya getiren sergi Fişekhane Camlı Galeri'de ziyaret edilebilir

Moda ile dijital dünyayı bir araya getiren "Total Recall" sergisi, 21 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Tasarımcı Ezra Çetin ve Tuba Çetin'in hazırladığı sergi, Fişekhane Camlı Galeri'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Teknolojiyi tekstil anlamında üretim süreçlerine dahil eden Ezra Çetin, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya genelinde hızla artan nüfus, artan tüketim ve endüstriyel faaliyetler, doğal kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesine ve çevre kirliliğinin artmasına neden oluyor. Bu nedenle, sürdürülebilir bir gelecek için yaşam tarzımızı ve üretim süreçlerimizi değiştirmemiz şart. İşte tam da bu noktada teknolojinin ve dijitalleşmenin sağladığı fırsatlar sürdürülebilirliğe çok değerli bir katkı sağlıyor." dedi.

Çetin, sürdürülebilir teknolojiyi anlatmak için en doğru yolun sanat dili olduğuna karar verdiklerini belirterek, "Bu yüzden de tarımdan başladık, ilerleyerek, denizlerdeki pet şişelerden giyilebilir, teknolojiyle değerli ipler haline getirdiğimizi ve karbon nötr olmak üzere yapmış olduğumuz çalışmaları bu sergide göstermeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Tuba Çetin ise sergiyi gerçekleştirme hedeflerini şöyle anlattı:

"Plastik kullanımının, karbon ayak izinin, temiz tarımla elde edilen pamuğun değerini en basit şekli ile ama teknolojiden faydalanarak anlatmak istedik. Çünkü bu gayret sadece bize ait olamaz ve sadece biz ve bizim gibi markaların gayreti ile de başarılamaz. Gezegenimizi paylaştığımız her insanın ortak bilinci ile gerçeğe dönüşecek bu yeni gelecek. Yani sürdürülebilir yeni bir gezegen kavramını daha da fark edilir kılmak için bu sergiyi yapmayı ve 7'den 70'e izleyen herkeste bir kıvılcım yakmayı arzuluyoruz."