Moda Tasarımcısı Ayşegül Eraslan, Fashion Week Türkiye'de Benzersiz Tasarımlarıyla İzleyenlere Rüya Gibi Bir Defile Yaşattı

Fashion Week Türkiye'nin baş tasarımcısı ve açılış defilesini gerçekleştiren Ayşegül Eraslan, renkli ve özgün tasarımlarıyla büyük ilgi topladı. Genç yaşına rağmen üst üste başarılar elde eden Eraslan, tasarımlarının tek ve özel olduğunu vurgularken, yakında yapacağı bir defile için heyecanlı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Fashion Week Türkiye'nin hem baş tasarımcısı hem de açılış defilesini gerçekleştiren Moda Tasarımcısı Ayşegül Eraslan birbirinden renkli ve benzersiz tasarımlarıyla izleyenlere rüya gibi bir defile yaşattı.

Genç yaşına rağmen üst üste başarıları yakalayan Eraslan, büyük ilgi ve beğeni toplamasının ardından gelenlerin tamamen ilgi odağı oldu. Yazın gelişiyle defilesinde bütün renkleri kullanan Moda Tasarımcısı Ayşegül Eraslan tasarımlarının tek ve özel olduğunu vurgularken hepsinin de sadece Türkiye'de değil dünyada tek olduğunu söyledi. Aynı zamanda başarılı bir ressam olan Ayşegül Eraslan, yakında yapacağı ve henüz kimsenin yapmamış olduğu bir defile hazırlığı için de heyecanlı olduğunu söyledi. İki sanatı birlikte, izleyenlere sunacak olan Moda Tasarımcısı Ayşegül Eraslan şimdiden merak konusu oldu. - İSTANBUL