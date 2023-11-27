Mısır'ın El Gouna Film Festivali'ne Filistin filmleri eklendi

Gazze'deki çatışmalar nedeniyle ertelenen Mısır'ın 6. El Gouna Film Festivali, Filistin filmlerinden oluşan bir seçkiyle gerçekleştirilecek. Festival, Gazze'deki duruma ve insani koşullara dikkat çekmeyi amaçlıyor.

KAHİRE, 27 Kasım (Xinhua) -- Gazze'de devam eden çatışmalar nedeniyle daha önce ertelenen Mısır'ın 6. El Gouna Film Festivali, programa Filistin filmlerinden oluşan bir seçkinin de eklenmesiyle 14-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival yönetimi tarafından Pazar günü yapılan yazılı açıklamada, Filistin Film Enstitüsü ile işbirliği içinde düzenlenen yeni programın Gazze'deki mevcut duruma ve "insanlık dışı koşullara" ışık tutmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, festival sırasında Mısır Kızılay Derneği ile eşgüdümlü olarak Gazze'deki insani yardım çabaları için bağış toplamak üzere bir bağış yemeği yapılmasının planlandığı belirtildi.

Yönetim, iki kez ertelenen festivalin herhangi bir kutlama yapılmadan gerçekleştirileceğini belirterek, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını yineledi.