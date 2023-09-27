Mısır'da Sahure Piramidi'nde yeni odalar keşfedildi

Mısır'ın Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mısırlı ve Alman arkeologlardan oluşan bir ekip, Giza vilayetinde bulunan Sahure Piramidi'nde 8 adet depo odası keşfetti. Keşfin, M.Ö. 2400 yılına tarihlenen 5. Mısır hanedanlığının ikinci hükümdarı Kral Sahure'ye ait Piramit Kompleksi'nin iç tasarımına ışık tutması bakımından önemli olduğu belirtildi.

KAHİRE, 27 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan yazılı açıklamada, Mısırlı ve Alman arkeologlardan oluşan ortak bir ekibin, Giza vilayetinde bulunan Sahure Piramidi'nde 8 adet depo odası keşfettiği bildirildi.

Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri keşfin, "M.Ö. 2400 yılına tarihlenen 5. Mısır hanedanlığının ikinci hükümdarı Kral Sahure'ye ait Piramit Kompleksi'nin iç tasarımına ışık tutması bakımından son derece önemli olduğunu" söyledi.

Veziri, yeni keşfedilen odaların kısa süre içinde Mısırlı ve yabancı ziyaretçilere açılacağını da sözlerine ekledi.

Yazılı açıklamaya göre depolama alanının kuzey ve güney kısımları büyük hasar almış olsa da orijinal duvarların kalıntıları ve zeminin bazı bölümleri halen görülebiliyor.

Ayrıca 3 boyutlu lazer tarama kullanılarak, piramidin dış ve iç mekanlarıyla dar geçitlerinin kapsamlı haritalarının hazırlandığı belirtildi.