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Minik piyanist, başarılarıyla parmak ısırtıyor

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8 yaşındaki piyanist Yusufhan Çakır, Uluslararası Piyano Yarışmasını kazandı. Samsunlu yetenekli piyanist, Türkiye'yi temsil ederek birinci oldu.

Minik piyanist, başarılarıyla parmak ısırtıyor

8 yaşındaki piyanist Yusufhan Çakır, Uluslararası Piyano Yarışmasını kazandı

SAMSUN - Samsunlu 8 yaşındaki yetenekli piyanist Yusufhan Çakır, son olarak 6. İPC Uluslararası Piyano Yarışması İstanbul Finalleri'nde Türkiye'yi temsil ederek birinci oldu. Samsun Valisi Orhan Tavlı, yetenekli piyanisti makamında kabul ederek başarılarının devamını diledi.

Henüz 8 yaşında olmasına rağmen uluslararası ve ulusal birçok başarıya imza atan Yusufhan Çakır, Uluslararası Piyano Yarışması İstanbul Finalleri'nde Türkiye adına yarışarak birincilik kazandı. Memleketi Samsun'da Bandırma Vapuru Müzesi önünde verdiği mini bir konserde çaldığı Mozart'ın Türk Marşı adlı eseri dinleyenlerin beğenisini toplayan Yusufhan Çakır, ailesiyle birlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Vali Orhan Tavlı, ziyarette küçük yaşta birçok uluslararası başarıya imza atan yetenek Yusufhan Çakır'ı tebrik ederken, annesi Gökçe Çakır ve babası Süleyman Çakır'a şükranlarını sundu. Tavlı, Çakır ailesine çeşitli hediyeler takdim etti.

Yusufhan Çakır'ın başarıları

8 yaşındaki Samsunlu piyanist, bu zaman kadar İngiltere Kraliyet Ailesi Royal Akademi'deki 8 seviyelik sınavın 8. aşamasına geçti. 8.Uluslararası Mozart Akademi Piyano Yarışması'nda üçüncü oldu. 4. Ulusal Altın Nota Piyano Yarışması'nda birinci oldu. Batum Senfoni Orkestrası ile konser verdi. 8-9 Haziran 2024'te düzenlenen 6. İPC Uluslararası Piyano Yarışması İstanbul Finalleri'nde 1. olarak Samsun'u ve Türkiye'yi temsil etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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