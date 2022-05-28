Minik öğrenciler Side Antik Kent'te ünlü ressamların tablolarını canlandırdı - Haberler

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Minik öğrenciler Side Antik Kent'te ünlü ressamların tablolarını canlandırdı

AA - Fatih Hepokur - Kültür Sanat
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Minik öğrenciler Side Antik Kent'te ünlü ressamların tablolarını canlandırdı

Manavgat'ta kreş öğrencileri, ünlü ressamların eserlerini Apollon Tapınağı önünde canlandırdı.

Manavgat'ta kreş öğrencileri, ünlü ressamların eserlerini Apollon Tapınağı önünde canlandırdı.

Manavgat Belediyesi Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi, "Tablolar Hayat Buluyor" projesi kapsamında Side'deki Apollon Tapınağı'nda "Sanat Sokağı" etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında minik öğrenciler, Osman Hamdi Bey, Jan Vermeer, Leonarda da Vinci, Salvador Dali, Pablo Picasso, Bob Ross, Fikret Mualla, Van Gogh, Raffaello Sanzio, Şeker Ahmet Paşa, Sabri Berkel gibi sanatçıların eserlerini ve ünlü fotoğraf karelerini, meydana geliş öykülerini giydikleri kıyafetlerle canlandırdılar.

Etkinliği, velilerin ve vatandaşların yanı sıra çok sayıda turist de izledi.

AA / Fatih Hepokur - Kültür Sanat

Apollon Tapınağı Manavgat Kültür Sanat Haberler

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